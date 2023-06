Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Motorroller gestohlen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Mehrere Motorroller gestohlen

Künzell. In der Keuloser Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (22.06.) einen blauen Motorroller des Herstellers Piaggio mit dem amtlichen Kennzeichen FD-II 11. Das Zweirad im Wert von rund 1.000 Euro stand vor einem Einfamilienhaus.

Auch in der Fuldaer Straße wurde in der gleichen Nacht ein schwarzer Motorroller des Herstellers Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 269LXZ zum Ziel von Dieben. Die Täter stahlen das Zweirad von einem Abstellplatz vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Sachen Diebstahlschutz gibt die Polizei folgende Tipps:

- Motorroller immer mit dem Schlüssel abschließen und die Lenkradsicherung einrasten. Vor dem Zurücklassen nochmals kontrollieren - Geeigneten Abstellplatz wählen - am sichersten in einer Garage, einem anderen abschließbaren Ort oder einer gut besuchten Stelle - Zusätzliche Sicherung mit Schlössern, am besten Zwei - ein Bremsscheibenschloss gegen Wegschieben und Eines zum Befestigen des Fahrzeugs an einem Fixpunkt

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Flieden. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag (22.06.) in ein Wohnhaus in der Hauptstraße einzubrechen. Dabei wurde die Hintereingangstür beschädigt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

