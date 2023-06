POL-OH: Kinderwagen gestohlen

Hünfeld (ots) - Hünfeld. Die Polizeistation Hünfeld bietet am Samstag (01.07.), in der Zeit von 11 bis 14 Uhr, im Rahmen der Hünfelder Markthalle eine kostenlose Fahrradcodierung im Alten Lokschuppen an. Anmeldungen sind am Montag (26.06.), zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, unter der Telefonnummer 06652/965831 ...

mehr