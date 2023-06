Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Auffahrunfall

Fulda. Am Mittwoch (21.06.) kam es gegen kurz nach 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro entstand. Eine 33-jährige Ford-Fahrerin aus Künzell sowie ein 21-jähriger VW-Fahrer aus Fulda befuhren in dieser Reihenfolge die Turmstraße in Fahrtrichtung Pilgerzell. Als die Künzellerin nach links in die Peter-Henlein-Straße abbiegen wollte, bremste sie ihr Fahrzeug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen zunächst ab. Dies bemerkte der Mann aus Fulda vermutlich zu spät und fuhr auf den Ford auf. Beide Unfallbeteiligten wurden anschließend leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall

Philippsthal. Am Dienstag (20.06.), gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Friedewald die Friedewalder Straße von Philippsthal kommend in Richtung Friedewald. Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen und eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Vacha befuhren zeitgleich in dieser Reihenfolge dieselbe Straße in entgegengesetzter Richtung. Der 83-Jährige geriet dabei aus bislang ungeklärter Ursache im Ortsteil Heimboldshausen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit seinem Pkw seitlich gegen das Auto des Fahrers aus Heringen und anschließend frontal gegen das Fahrzeug der Fahrerin aus Vacha. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie waren nicht mehr fahrbereit. Alle Fahrzeugführer sowie der Beifahrer der 40-Jähirgen wurden leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell