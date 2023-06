POL-OH: B 83 - Sattelzug kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer zunächst flüchtig

Fulda (ots) - Unfall mit leicht verletzter Person - Zeugen gesucht Eiterfeld. Am Montag (19.06.), gegen 13:20 Uhr, wurde ein 38-jähriger Eiterfelder in der Raiffeisenstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Mann aus Eiterfeld befand sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen auf der Fahrbahn an seinem dort befindlichen Pkw, als ein 56-jähriger Transporter-Fahrer aus dem Wartburgkreis an ihm vorbeifuhr. ...

