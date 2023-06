Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit leicht verletzter Person - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Eiterfeld. Am Montag (19.06.), gegen 13:20 Uhr, wurde ein 38-jähriger Eiterfelder in der Raiffeisenstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Mann aus Eiterfeld befand sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen auf der Fahrbahn an seinem dort befindlichen Pkw, als ein 56-jähriger Transporter-Fahrer aus dem Wartburgkreis an ihm vorbeifuhr. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zu einer Berührung zwischen dem Spiegel des Transporters und dem 38-Jährigen, welcher dabei leicht verletzt wurde. An dem Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Um den Unfallhergang aufklären zu können, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652-96580 zu melden.

Polizeistation Hünfeld

