Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg. Am Montag (19.06.), in der Zeit von 15 Uhr bis 15.30 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Wetzlar ihren weißen Opel-Corsa ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kasseler Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug in diesem Zeitraum vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Es entstand Schaden von circa 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell