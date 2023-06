POL-OH: Diebstahl von Baustelle - Einbruch in Schulgebäude

Vogelsbergkreis (ots) - Sachbeschädigung Ulrichstein. Unbekannte warfen am Montagvormittag (19.06.), gegen 11.45 Uhr, eine Scheibe eines Einfamilienhauses in der Straße "Burgblick" ein. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Sandra Suski, Pressesprecherin Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen ...

