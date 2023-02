POL-DA: Darmstadt: Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Bensheim (ots) - Einbrecher gelangten in der Zeit zwischen Freitagabend (10.02.) und Samstagvormittag (11.02.) in die Büroräumlichkeiten eines Museums "An der Stadtmühle". Die Kriminellen entwendeten einen Tresor, in dem sich unter anderem Münzen und Geld befanden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. Wenn Ihnen in diesem ...

