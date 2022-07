Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zwei Mülltonnen brennen auf Schulgelände

Polizei bittet um Hinweise

Groß-Gerau (ots)

Am Sonntag (24.07.) gegen 20.10 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle Groß-Gerau ein Brand an der Prälat-Diehl-Schule in der Berliner Straße gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten zwei Brandstellen fest. Diese befanden sich außerhalb des Schulgebäudes. An beiden Brandorten brannten Großraummülltonnen. Eine der Mülltonnen stand auf dem überdachten Schulhof. Über diesen Bereich befinden sich Lehrsäle. Die andere Mülltonne stand in einem eingegitterten Bereich, direkt am Schulgebäude. Durch die Brände wurde Teile der Außenisolierung, der Überdachung und der Dämmung beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr aus Groß-Gerau eingesetzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung in diesem Zusammenhang derzeit nicht aus. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Berichterstatter: PHK Führer, Polizeistation Groß-Gerau

Matthias Brosch, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell