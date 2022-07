Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Griesheim, Unfallflucht, E-Scooter Fahrer verletzt, Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Am Montag, den 18.07.2022, gegen 14:50, kam es in Griesheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, bei der ein 21 Jahre alter E-Scooter-Fahrer aus Weiterstadt verletzt wurde. Der junge Mann war auf dem Weiterstädter Weg auf Höhe des Überlaufbeckens mit seinem E-Scooter unterwegs in Richtung Weiterstadt, als er von einem dunkelblauen Opel Kombi überholt und dabei gestreift wurde, so dass er stürzte. Hierbei zog er sich zahlreiche Hautabschürfungen zu, wurde aber zum Glück nur leicht verletzt. Der Opel hielt zunächst an, verließ dann aber zügig die Unfallstelle, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Griesheim zu melden. Berichterstatter: POK Frey

