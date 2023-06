Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Heuballen im Bereich der Polizeistation Lauterbach

Lauterbach (ots)

Am Dienstag (20.06.2023) ging gegen 01.50 Uhr Meldungen über einen Brand von Heuballen auf einem Wiesengelände nahe der K115, zwischen den Lauterbacher Ortsteilen Sickendorf und Allemrod, ein. Ersten Ermittlungen zu Folge stehen aktuell etwa 100 Heuballen in Vollbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind an der Brandstelle eingetroffen und führen Löscharbeiten durch. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

