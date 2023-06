Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ergänzung zum Brand von Heuballen im Bereich der Polizeistation Lauterbach

Lauterbach (ots)

Lauterbach. Am Dienstag (20.06.2023) ging gegen 01.50 Uhr Meldungen über einen Brand von Heuballen auf einem Wiesengelände nahe der K115, zwischen den Lauterbacher Ortsteilen Sickendorf und Allemrod, ein. Ermittlungen zu Folge gerieten aus bislang ungeklärter Ursache etwa 100 Heuballen in Vollbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehr Sickendorf und Frischborn sind an der Brandstelle, lassen die Heuballen kontrolliert abbrennen und führen gegebenenfalls im Anschluss noch weitere Löscharbeiten durch. Der Schaden liegt etwa bei 4.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Die genauen Umstände sind noch unklar. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

