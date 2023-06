Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt - Diebstahl - Nach gefährlicher Körperverletzung - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Auto zerkratzt

Bad Hersfeld. Zwischen dem 03. Juni und dem 16. Juni beschädigten Unbekannte einen braunen Audi A4 Avant in der Siedlerstraße im Ortsteil Kathus. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde das Fahrzeug im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt, wodurch Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Friedewald. Von dem Gepäckträger eines Fahrrads stahlen Unbekannte am Sonntag (18.06.), zwischen 14.45 Uhr und 15.05 Uhr, eine Tasche mitsamt einem Geldbeutel. Zur Tatzeit stand das Zweirad vor einem Geschäft in der Straße "Im Rötchen". Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach gefährlicher Körperverletzung - Zeugen gesucht

Rotenburg a.d. Fulda. Am Montagabend (19.06.) kam es in der Obergasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hielten sich ein 37-jähriger Mann und ein 45-Jähriger - beide aus Rotenburg - in einem Hinterhof auf, als sich eine dritte ihnen unbekannte, männliche Person an den Gesprächen beteiligte. Aus noch unklarer Ursache, sei es dabei plötzlich zu verbalen und anschließenden körperlichen Streitigkeiten gekommen, bei denen der Unbekannte dem 37-Jährigen mit der Faust und dem 45-jährigen Mann mit einer Falsche gegen den Kopf geschlagen habe. Beide Personen wurden hierdurch verletzt. Der 45-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Als die Rotenburger die Polizei informierten, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell