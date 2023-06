Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Wildschweinrotte überquert Straße - 106 Wildunfälle im laufenden Monat

Ludwigslust (ots)

Auf der Verbindungsstraße zwischen Hornkaten und Göhlen ist ein PKW am späten Sonntagabend mit zwei Wildschweinen zusammengeprallt. Bei dem Wildunfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Nach Angaben des 72-jährigen Fahrers, der unverletzt blieb, überquerte plötzlich eine aus 10 Tieren bestehende Wildschweinrotte die Straße. Eines der beiden vom Auto erfassten Tiere verendete an der Unfallstelle. Seit Monatsbeginn registrierte die Polizei insgesamt 106 Wildunfälle auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Angesichts dieser Entwicklung appelliert die Polizei erneut an alle Kraftfahrer, vorausschauend zu fahren. Insbesondere in den täglichen Dämmerungsphasen, zur Nachtzeit und auf Streckenabschnitten, auf denen Verkehrsschilder vor Wildwechsel warnen, sollte besonders aufmerksam und defensiv gefahren werden.

