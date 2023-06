Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrer erlitt bei Sturz schwere Kopfverletzung

Raben Steinfeld (ots)

In Raben Steinfeld ist am Samstagabend ein Fahrradfahrer schwer gestürzt. Der 61-Jährige erlitt bei dem Sturz eine schwere Kopfverletzung und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall, der sich gegen 21:30 Uhr ereignete, blieb offenbar unbeobachtet. Erst ein vorbeikommender Motorradfahrer bemerkte den bereits am Boden liegenden Fahrradfahrer und informierte die Rettungskräfte. Wie sich herausstellte, trug der Verunglückte keinen Schutzhelm. Die Polizei ermittelt jetzt um genauen Hergang des Unfalls.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell