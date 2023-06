Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei brachte unbelehrbaren Ruhestörer ins Gewahrsam

Ludwigslust (ots)

In Ludwigslust brachte die Polizei in der Nacht zum Sonntag einen 58-jährigen Mann nach wiederholten Ruhestörungen ins Gewahrsam. In einem Mehrfamilienhaus soll der 58-Jährige zur Nachtzeit andauernd mit Gegenständen gegen die Heizungsrohre in seiner Wohnung geschlagen haben. Die Geräusche übertrugen sich auf das gesamte Rohrsystem des Hauses, wodurch sich Nachbarn in der Nachtruhe gestört fühlten. Die Polizei kam zum Einsatz, um die Ruhe wieder herzustellen und um den Ruhestörer zu belehren. Dieser zeigte sich jedoch abweisend und wenig kooperativ. Nachdem die Polizei das Haus verlassen hatte, wurde sie kurz darauf wiederum wegen desselben Umstandes gerufen. Erneut und für die Beamten nun gut hörbar schlug der 58-Jährige in seiner Wohnung fortlaufend gegen die Heizungsrohre. Da eine Belehrung nicht half und weitere Ruhestörungen zu erwarten waren, wurde der 58-jährige Störer, der unter Alkoholeinfluss stand, bis zum Morgen in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell