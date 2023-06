Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Reifenlager brannte

Gorlosen (ots)

In Dadow bei Gorlosen ist in der Nacht zum Montag ein etwa 200 Quadratmeter großes Altreifenlager in Brand geraten. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte den Brand, der auf einem Privatgrundstück ausgebrochen war. Der durch das Feuer angerichtete Schaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge von Brandstiftung aus. Bereits am Sonntagnachmittag waren in unmittelbarer Nähe einzelne Reifen in Brand geraten. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt in diesem Fall und hat bereits mit den Untersuchungen am Brandort begonnen.

