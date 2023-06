Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Drei Verletzte bei Zusammenstoß zweier PKW auf der BAB 14

Grabow/Stolpe (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier PKW auf der BAB 14 bei Grabow sind am Sonntagnachmittag drei Autoinsassen verletzt worden. Beide PKW prallten in Höhe der Autobahnauffahrt zusammen, wobei ein 64-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen erlitt und anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde. Die beiden Insassen des anderen Autos wurden leicht verletzt. Auch sie kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden, der vor Ort auf insgesamt ca. 35.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Schwerin zeitweilig gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

