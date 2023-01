Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer musste zur Blutprobe

Gummersbach (ots)

In deutlichen Schlangenlinien fuhr am Mittwochabend (4. Januar) ein 44-jähriger Radfahrer. Mehrere Autofahrer mussten ihm ausweichen. Gegen 19:50 Uhr fuhr der 44-Jährige auf der Klosterstraße in Richtung Hagener Straße. Dabei fuhr er mit starken Schlangenlinien; mehrere Autos mussten ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Ein Zeuge berichtete, dass der 44-Jährige mehrfach stürzte, seinen Weg aber dennoch weiter fortsetzte. Der Zeuge versuchte, den 44-Jährigen zum Anhalten zu bewegen. Dieser ließ sich jedoch nicht beirren und setzte seine Fahrt auf der Hagener Straße fort. Die hinzugerufene Polizei traf ihn schließlich auf einem Parkplatz Hagener Straße an. Ein Atemalkoholtest verlief deutlich positiv, so dass die Polizisten ihn mit zur Polizeiwache nahmen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

