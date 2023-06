Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der K93 - 4 schwer Verletzte - 3 Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen im Einsatz

Lauterbach (ots)

Freiensteinau (Vogelsbergkreis). Am Mittwoch (21.06.2023) kam es gegen 13.15 Uhr auf der Kreisstraße 93 zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 56-jährige Fahrzeugführerin aus Fulda mit ihrem Pkw BMW X5 die K93 aus Richtung Weidenau kommend in Richtung Freiensteinau. Im Bereich einer Linkskurve kam die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Ford Focus einer 39-jährigen Fahrerin aus dem Vogelsbergkreis zusammen. Im Fahrzeug der 39-jährigen Fahrerin befanden sich zum Unfallzeitpunkt noch zwei Kinder im Alter von 4 Jahren. Durch das Unfallgeschehen wurden alle Fahrzeuginsassen schwer verletzt und nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle mit Rettungshubschraubern bzw. Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Die K93 musste aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis 18 Uhr komplett gesperrt werden. Neben 3 Rettungshubschraubern und 7 Rettungswagen, waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Freiensteinau sowie Notfallseelsorger an der Unfallstelle eingesetzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 65.000 Euro geschätzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

