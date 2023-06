Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichendiebstahl

Feldatal. Unbekannte entwendeten die beiden amtlichen Kennzeichen VB-M 1066 eines schwarzen VW Tiguan. Der Diebstahl wurde am Mittwochmorgen (21.06.), gegen 6 Uhr, in der Straße "In der Unteren Rabenau" in Windhausen festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Alsfeld. Am Mittwoch (21.06.), zwischen 12.45 Uhr und 15.30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Haas-Straße ein. Gewaltsam hatten die Täter die Zugangstür geöffnet und anschließend mehrere Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell