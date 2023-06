POL-OH: Roller gestohlen

Vogelsbergkreis (ots) - Kennzeichendiebstahl Feldatal. Unbekannte entwendeten die beiden amtlichen Kennzeichen VB-M 1066 eines schwarzen VW Tiguan. Der Diebstahl wurde am Mittwochmorgen (21.06.), gegen 6 Uhr, in der Straße "In der Unteren Rabenau" in Windhausen festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

