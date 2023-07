Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei warnt vor Engpässen auf dem Messeschnellweg ab dem 11. Juli - Navigations-App unterstützt Verkehrsfluss

Hannover (ots)

Ab Dienstag, 11.07.2023, drohen auf dem Messeschnellweg in Hannover weitere Beeinträchtigungen durch Baustellen. Im Rahmen der Sanierung der wichtigen Verkehrsader wird laut Angaben der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ein weiterer Bauabschnitt in Betrieb genommen. Die Polizei rät zu öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Einsatz der NUNAV-App.

Aufgrund von Kampfmittelsondierungen vor dem Sanierungsbeginn werden auf dem Messeschnellweg am Seelhorster Kreuz ab Dienstag alle Hauptfahrbahnen in Nord- und Südrichtung gesperrt. Der Verkehr kann dank der Parallelfahrbahnen in beide Richtungen weiterhin fließen, allerdings nur auf jeweils einem Fahrstreifen. Die Arbeiten sollen nach derzeitigem Planungsstand bis mindestens Mitte September dauern. Zeitgleich dazu laufen die Sanierungsarbeiten im Süden des Seelhorster Kreuzes weiter.

Die Polizei appelliert an Verkehrsteilnehmende, das Seelhorster Kreuz möglichst weiträumig zu umfahren. Mögliche Entlastungsstrecken sind ausgeschildert. Zudem wird empfohlen, auf den öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen.

Wer das Auto zwingend benötigt, der kann die NUNAV-App nutzen. Die Navigation zeichnet sich dadurch aus, den Verkehr zu verteilen und dadurch Engstellen zu entschärfen - das so genannte Collaborative Routing. Zwar können längere Fahrtzeiten im Vergleich zur direkten Route zustande kommen. Diese sind in der Regel aber kürzer als die Standzeit an der Engstelle. Und: Je mehr Fahrerinnen und Fahrer diese App nutzen, desto zuverlässiger wird der Verkehr verteilt. Die App kann über ein Bordcomputersystem per Android-Auto oder Apple Car-Play eingespeist werden. Wahlweise kann auch das Smartphone verwendet werden. /ram, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell