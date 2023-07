Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (B) 2: Autofahrer erleidet am Steuer seines Wagens gesundheitliche Probleme und verunfallt

Hannover (ots)

Aufgrund plötzlicher gesundheitlicher Probleme ist ein Autofahrer am Samstagnachmittag auf der BAB 2 nahe Wunstorf mit seinem Auto verunglückt. Infolge des Unwohlseins kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die Böschung und fuhr dann zurück auf die Fahrbahn, wo das Auto in eine Betonmauer krachte. Der Fahrer kam ins Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr der 62-Jährige am Samstag gegen 13:55 Uhr die BAB 2 in Fahrtrichtung Berlin, als er nahe Wunstorf plötzlich gesundheitliche Probleme erlitt. Infolgedessen kam der Ford Focus nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und fuhr in die Böschung. Daraufhin kehrte das Fahrzeug auf die Fahrbahn zurück, rollte über den mittleren und linken Fahrstreifen, ehe es in eine Betonmauer in der Mitte der Autobahn krachte und erst dann zum Stillstand kam.

Zeugen kümmerten sich um den nicht ansprechbaren Fahrer, bis der Rettungsdienst eintraf. Der 62-Jährige konnte wiederbelebt werden und kam in ein Krankenhaus. Sein Zustand ist auf den Krankheitsfall und nicht auf die Unfallfolgen zurückzuführen.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Wegen der Rettungsmaßnahmen, in die auch ein Rettungshubschrauber involviert war, war die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin kurzzeitig voll gesperrt. /ram

