Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Polizei ermittelt Tatverdächtigen einer gefährlichen Körperverletzung in Seelze

Hannover (ots)

Im Fall einer gefährlichen Körperverletzung hat die Polizei am Donnerstag, 06.07.2023, einen Tatverdächtigen festgenommen. Dieser soll in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 30.06.2023, einen 43-jährigen Mann nach einem Streit vor einem Lebensmittelmarkt in der Lange-Feld-Straße in Seelze mit einem Messer schwer verletzt haben. Wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5547567.

Durch umfangreiche Ermittlungen nahm die Polizei in Seelze am Donnerstag, 06.07.2023, den mutmaßlichen Täter in einer leerstehenden Wohnung im Seelzer Ortsteil Letter vorläufig fest. Bei dem Mann handelt es sich um einen 23-Jährigen. Er ließ sich widerstandslos in der Wohnung festnehmen. Der Tatverdächtige ist geständig und räumte die Tat vollumfänglich ein. Nach Beendigung aller Maßnahmen wurde er entlassen.

