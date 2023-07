Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen: 16-Jähriger mit Messer verletzt. Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Dienstag, 04.07.2023, ist ein 16-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes in der Straße "Am Wehrbusch" in Laatzen durch einen Messerstich verletzt worden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach den mutmaßlichen Tätern.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Laatzen beobachteten Zeugen den jungen Laatzener gegen 17:30 Uhr zusammen mit zwei unbekannten Männern und bemerkten dabei eine Verletzung am Rücken des Jugendlichen.

Zeugen sprachen den jungen Mann an und kümmerten sich um die Erstversorgung seiner Verletzung. Dies nutzten die unbekannten Begleiter, um sich zu Fuß in Richtung Ahornstraße zu entfernen. Der 16-Jährige erlitt durch den Messerstich leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine eingeleitete Fahndung nach den beiden unbekannten Männern blieb erfolglos.

Die Zeugen konnten das Duo nur vage beschreiben. Der erste Unbekannte ist etwa 15 bis 20 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hat kurze schwarze Haare. Zur Tatzeit war er mit einem roten Oberteil und einer hellen Hose bekleidet. Sein Begleiter ist etwa gleichaltrig, laut Zeugenaussagen aber deutlich kleiner als der erste Gesuchte.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen, insbesondere jene, die Angaben zu den beiden unbekannten Männern machen können. Aktuell liegen der Polizei keine Hinweise zum Tatmotiv vor. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Laatzen unter der Rufnummer 0511 109-4317 entgegen. /co, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell