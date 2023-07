POL-H: Linden-Nord: Nach Beißattacke auf einen Chihuahua lässt der Unbekannte seinen Pit Bull auf Zeuginnen los - Wer kann Hinweise zum Hund und seinem Halter geben?

Hannover (ots) - Seit Mittwoch, 05.07.2023, sucht das Polizeikommissariat Springe nach einem 30 Jahre alten Mann, der in Berlin wohnhaft ist. Bajram C. hielt sich in den letzten zwei Wochen in Springe auf und verließ die Wohnung seiner Mutter am 03.07.2023 gegen 09:00 Uhr. Die Polizei kann eine akute Eigengefährdung nicht ausschließen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Bajram C. ist ...

