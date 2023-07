POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Bajram C. (30) gesehen?

Polizeidirektion Hannover

Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Bajram C. (30) gesehen?

Hannover

Seit Mittwoch, 05.07.2023, sucht das Polizeikommissariat Springe nach einem 30 Jahre alten Mann, der in Berlin wohnhaft ist. Bajram C. hielt sich in den letzten zwei Wochen in Springe auf und verließ die Wohnung seiner Mutter am 03.07.2023 gegen 09:00 Uhr. Die Polizei kann eine akute Eigengefährdung nicht ausschließen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.

Bajram C. ist 1,75 - 1,80 Meter groß und schlank. Er hat dunkelbraune kurze Haare, braune Augen und trägt einen dunkelbraunen Vollbart. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er vermutlich eine schwarze Jogginghose und schwarze Nike-Turnschuhe. Besonders auffällig sind seine Tätowierung auf der Oberseite des Unterarms mit dem Schriftzug "Carmero" und weitere Tattoos auf der Handoberfläche. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Vermisste nicht mit einem Auto unterwegs ist.

Personen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, melden sich bitte umgehend beim Polizeikommissariat Springe unter der Telefonnummer 05041-77080.

