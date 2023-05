Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Beim Ausparken Frau angefahren

Wassenberg (ots)

Gegen 11.50 Uhr parkte eine 73 Jahre alte Wassenbergerin am Donnerstagmittag (04. Mai) ihren PKW rückwärts aus einer Parklücke eines an der Gladbacher Straße gelegenen Parkplatzes aus. Hierbei stieß sie mit ihrem Fahrzeug gegen eine vor einer Apotheke in einer Schlange wartende 76-jährigen Passantin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert.

