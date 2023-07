Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Mann versucht mit Eisenstange unbekannte Frau in Hannover-Südstadt zu schlagen - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 05.07.2023, kam es in der hannoverschen Südstadt zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Dabei schlug ein 38-jähriger Mann mit einer Eisenstange in Richtung einer Frau. Der Täter wurde kurze Zeit später festgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen und insbesondere die unbekannte Frau.

Nach ersten Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt ereignete sich die Tat gegen 08:00 Uhr im Bereich der Hildesheimer Straße in Höhe der Krausenstraße stadteinwärts. Plötzlich und aus unbekanntem Grund schlug ein 38-jähriger Mann mit einer Eisenstange in Richtung der Frau und verfehlte sie nur knapp. Ein 34-jähriger Zeuge bemerkte die Tat und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der mutmaßliche Täter zu Fuß vom Tatort. Er wurde später im Nahbereich von der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Frau lief weiter in Richtung Innenstadt und konnte auch im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 38-Jährige entlassen.

Der Zeuge konnte die unbekannte Frau nur vage beschreiben. Es handelt sich um eine etwa 1,60 Meter große Frau mit braunen Haaren, die zu einem Zopf geflochten waren. Zum Alter und zur Bekleidung der Frau konnte der Zeuge keine Angaben mehr machen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder zu der unbekannten Frau geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3215 zu melden. Insbesondere die unbekannte Frau ist aufgerufen, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. /co

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell