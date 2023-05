Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Einbruch in Gaststätte und Schützenverein

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter brach am Montag (08.05.2023) eine Tür am Vereinsheim eines Schützenvereins in der Straße "Gschnait" in Ludwigsburg-Neckarweihingen auf und verschaffte sich so Zutritt zum Heizungskeller des Gebäudes, in dem sich auch eine Gaststätte befindet. Da hierbei gegen 06:00 Uhr ein Alarm ausgelöst wurde, überprüfte ein 72-jähriger Verantwortlicher des Vereins die Räumlichkeiten und traf im Heizungskeller auf den Einbrecher. Dieser Ergriff die Flucht und fuhr auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung davon. Der Täter wird als ca. 180 cm großer Mann beschrieben, der komplett schwarz gekleidet sowie mit Mütze und Schal vermummt war. Ob es der Einbrecher auf Wertsachen der Gaststätte oder Waffen des Schützenvereins abgesehen hatte, ist unbekannt. Entwendet wurde jedenfalls nichts.

