Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Polizei sucht nach mehreren Übergriffen auf Frauen und Jugendliche bei Sehnde den bislang unbekannten Täter

Hannover (ots)

Nach einer Serie von Übergriffen auf Frauen im Bereich Sehnde bittet die Polizei die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Seit Dezember 2022 wurden in den Ortsteilen Ilten und Köthenwald insgesamt sieben Frauen und Jugendliche auf dem Nachhauseweg oder bei Spaziergängen von einem Mann meist hinterrücks attackiert und zum Teil sexuell belästigt. Als sich die Personen wehrten und laut schrien, ließ der Mann von ihnen ab.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler ereignete sich die jüngste Tat am Mittwoch, 05.07.2023, gegen 10:45 Uhr. Eine 19-Jährige wurde in Höhe der Glückauf-Straße in Ilten von dem unbekannten Mann in der dortigen Feldmark angegriffen. Der Mann versuchte, ihr die Hose zu öffnen, ergriff dann jedoch die Flucht. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 19-Jährige bereits am 18.04.2023 die Polizei verständigt hatte, nachdem sie von einem Mann auf einem unbefestigten Weg, der parallel zum Schlägelweg verläuft, von hinten umklammert und festgehalten wurde. Als sie sich losreißen wollte, schlug der Täter ihr gegen den Kopf, so dass die Frau stürzte. Als sie um Hilfe schrie, rannte der Täter davon.

Ähnliche Taten ereigneten sich am 20.12.2022 in der Bernhard-Lohmüller-Straße, am 19.03.2023 auf der Strecke von der Hindenburgstraße bis "An Kötters Pfuhl", am 25.04.2023 in einem Park an der Rudolf-Wahrendorff-Straße (alle drei Tatorte in Ilten), am 14.06.2023 sowie am 28.06.2023 jeweils in Köthenwald auf der Verlängerung des Großen Knickwegs. Im Rahmen der Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass derselbe Täter vermutlich bereits am 12.01.2022 eine Frau in ein Fahrzeug ziehen wollte, was jedoch misslang. Bei dem jüngsten Opfer handelt es sich um ein zwölfjähriges Mädchen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen sexueller Belästigung, Nötigung sowie gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Der gesuchte Mann wird als Mitte 30 sowie 1,75 Meter groß beschrieben. Er ist von kräftiger Statur, jedoch nicht korpulent. Zum Zeitpunkt der Taten trug der Täter dunkelblonde und relativ kurze Haare. Zudem wurde ein Dreitagebart beobachtet. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch.

Bei der Tat am 28.06.2023 war der Täter mit einer hellen bis mittelblauen Jeans und einem weiß-schwarz gestreiftem Hemd bekleidet. Dieses wirkte wie ein Holzfällerhemd. Zudem trug der Täter eine Brille mit einem schlichten, unauffälligen Rahmen sowie großen ovalen bis runden Gläsern.

Wer dem Mann begegnet, der sollte sofort die Polizei anrufen. Im Falle eines Angriffs wird empfohlen, lautstark auf sich aufmerksam zu machen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Person geben können oder selbst bereits von dem Mann angesprochen wurden, sich beim Polizeikommissariat Lehrte unter der Telefonnummer 05132-8270 zu melden. /ram, nasch

