Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Motorradfahrer floh vor Polizeikontrolle

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 6.6.2023 führten Polizisten gegen 7.45 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der Parkstraße in Ahlen durch. Währenddessen kam den Beamten ein Motorrad mit gestohlenem Kennzeichen entgegen. Den Einsatzkräften war das Motorrad durch vorherige Verkehrskontrollen bekannt, bei denen der 17-jährige Fahrer geflüchtet war. Daraufhin nahmen die Polizisten die Verfolgung auf. Sie forderten den Motorradfahrer auf anzuhalten, was dieser ignorierte. Im weiteren Verlauf flüchtete der Ahlener durch das Stadtgebiet. Dabei kam es zu verschiedenen Verkehrsverstößen und Gefährdungen im Straßenverkehr. Letztendlich bog der Jugendliche mit dem Motorrad auf einen Feldweg ab, parallel zum Konrad-Adenauer-Ring. Vor einer Fußgängerbrücke bremste der Motorradfahrer stark ab, sodass der 28-jährige Fahrer des Streifenwagens ebenfalls stark abbremste, aber leicht auf das Motorrad auffuhr. Daraufhin rollte der Motorradfahrer auf eine Grundfläche und stürzte. Die Polizeibeamten setzten den Jugendlichen fest. Rettungskräfte kümmerten sich um seine leichten Verletzungen. Anschließend übergaben Polizisten den Ahlener seiner Erziehungsberechtigten. Das Motorrad sowie die gestohlenen Kennzeichen wurden sichergestellt. Der 17-Jährige besitzt keinen erforderlichen Führerschein, so dass mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell