Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Geld übergeben - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 5.6.2023 wurde eine Freckenhorsterin Opfer eines Betrugs. Eine unbekannte Anruferin gaukelte ihr vor, dass für ihre Enkelin eine Kaution zur Verhinderung einer Haftstrafe nach einem Verkehrsunfall erforderlich sei. Die Seniorin schenkte der Anruferin Glauben und übergab Geld sowie Schmuck. Die Übergabe erfolgte gegen 13.10 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes des Edekas an der Everswinkler Straße. Ein etwa 25-jähriger Mann, geschätzt 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Hose, der eine FFP2-Maske trug, nahm Geld und Schmuck entgegen. Anschließend stieg der Unbekannte in ein Auto. Wer hat die Übergabe beobachtet? Wer kann Angaben zu dem tatverdächtigen Abholer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Bereits Ende letzter Woche kam es zu einem ähnlichen erfolgreichen Fall. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Geld und Wertgegenstände an Fremde zu übergeben oder an einem vereinbarten Ablageort zu hinterlegen!

So können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen! Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste.

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Bleiben Sie misstrauisch.

- Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

- Informieren Sie ältere Angehörige über die verschiedenen Betrugsmaschen.

Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig oder werden Kautionen zur Verhinderung einer Haftstrafe nach einem Verkehrsunfall erhoben.

Weitere Informationen gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell