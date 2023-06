Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Abgebogen und mit Auto zusammengestoßen

Warendorf (ots)

Am Montag, 5.6.2023 ereignete sich gegen 16.25 Uhr ein Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B 475 in Ennigerloh. Ein 64-Jähriger aus Westkirchen befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Westkirchen und bog nach links auf die Straße Nordring ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 33-jährigen Beckumerin, die die B 475 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Rettungskräfte brachten die beiden verletzten Fahrzeugführer in Krankenhäuser. Die beschädigten Pkw wurden abgeschleppt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Der Bereich der Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme, Rettungsmaßnahmen und Bergung der Autos gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell