Wesel (ots) - Ein Unbekannter hat sich einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Die 58-Jährige ging am Samstag im Aaperbusch, in der Nähe der Kreuzung Aaper Weg/Brunnenstraße, spazieren. Gegen 17.45 Uhr begegnete sie dem Exhibitionisten, der keine Hose trug. Der Mann ist etwa 35 Jahre alt und circa 180 cm groß. Er trug eine schwarze Oberbekleidung und schwarze Springerstiefel. Zudem hatte er eine Glatze. ...

mehr