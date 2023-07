Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Polizei stellt nach Beißattacke gesuchten Staffordshire Terrier sicher - Ermittlungen gegen den Halter dauern an

Hannover (ots)

Nachdem ein Hundehalter seinen American Staffordshire Terrier in Linden-Nord auf zwei Frauen gehetzt hatte, hat die Polizei am Samstag, 08.07.2023, den Hund sichergestellt. Zuvor hatte das Tier einen Chihuahua attackiert und schwer verletzt. Statt seine Daten zu hinterlassen, soll der Mann den Staffordshire Terrier auf die Zeuginnen losgelassen haben. Während der Hund von einem Tierheim in Obhut genommen wurde, dauern die Ermittlungen gegen den 43 Jahre alten Halter an.

Zwei Tage nach einem Beißvorfall auf der Limmerstraße in Linden-Nord konnte die Polizei einen gesuchten Hundehalter und dessen American Staffordshire Terrier ausfindig machen. Im Rahmen einer Streifenfahrt erkannten Beamte den Mann und seinen Hund am Samstagnachmittag gegen 16:10 Uhr bei einem Spaziergang in der Selmastraße/Ecke Fössestraße. Auf Anordnung des zuständigen Veterinäramtes stellte die Polizei den Hund sicher. Er kam vorübergehend in Obhut eines Tierheims. Gegen den Mann wird weiterhin wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die aufgrund eines Zeugenaufrufs Hinweise gegeben haben.

Unsere ursprüngliche Meldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5552508

