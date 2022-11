Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch in Rhode

Olpe (ots)

Am Donnerstag (3. Donnerstag) sind zwischen 06:45 Uhr und 20:30 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der "Alte(n) Landstraße" in Rhode eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen sie die Terrassentür ein und gelangten so in die Wohnräume. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei, welche vor Ort Spuren sicherte. Es entstand zudem Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Um das eigene Zuhause bestmöglich vor Einbrechern zu schützen, führt die Polizei NRW jedes Jahr die Präventionskampagne "Riegel vor" durch. Dabei führen die Kriminalopferschutzbeauftragten der Kreispolizeibehörden zum Beginn der "dunklen Jahreszeit" verschiedene Aktionen durch. Auch die Kreispolizeibehörde Olpe bietet ganzjährig Beratungen für Interessierte sowie am 07. November um 17 Uhr einen kostenfreien Online-Vortrag an. Alle Informationen sowie die Zugangsdaten gibt es hier: https://olpe.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-2022.

