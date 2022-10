Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht beim Angelbachtaler Tennisclub

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag den 28.10.2022, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 23:30 Uhr, kam es in Angelbachtal, auf dem Parkplatz des dortigen Tennisclubs, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeug-Führer blieb, vermutlich beim Ausparken, an dem neben ihm ordnungsgemäß geparkten Pkw Mitsubishi hängen, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500EUR entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell