Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Hubert P. (83 J.) aus Döhren gesehen?

Hannover (ots)

Bei der Fahndung nach dem seit Dienstagabend, 11.07.2023, vermissten Senior aus Döhren bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren wurde der Senior das letzte Mal am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr beim Abendessen im Pflegeheim am Osterfelddamm gesehen. Seitdem sucht die Polizei bislang erfolglos nach dem 83-Jährigen. Da der Senior an Demenz leidet und teilweise orientierungslos ist, kann eine Gefährdung für den Senior nicht ausgeschlossen werden.

Hubert P. ist 1,73 Meter groß, ist von schlanker Statur und hat eine Halbglatze mit grauen Haaren. Er trug zum Zeitpunkt des Verschwindens ein dunkelrotes Poloshirt, blaue Jeans und Sandalen. Auffällig ist eine Bandage am rechten Oberarm.

Personen, die den Vermissten gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3617 zu melden. /bo, kay

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell