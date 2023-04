Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Eine Schwerverletzte und drei Leichtverletzte sowie mehrere Zehntausend Euro Schaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend (20.04.2023) auf der Leonberger Straße ereignet hat. Ein 19 Jahre alter Mann war mit zwei Mitfahrern im Alter von 18 und 20 Jahren gegen 21.10 Uhr mit einem Audi SQ5 auf der Leonberger Straße in Richtung Schattenring unterwegs. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Audi-Fahrer nach einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem im Bereich der Bushaltestelle "Rudolf-Sophien-Stift" stehenden Pkw Dacia Dokker, der durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die 58-jährige Lenkerin des Dacia, die sich in ihrem Pkw befunden hatte, musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzten Fahrer und Mitfahrer und brachten sie in Krankenhäuser. Die Dacia-Fahrerin wurde schwer verletzt, die Insassen des Audi erlitten leichte Verletzungen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von zirka 40.000 Euro. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Leonberger Straße in stadtauswärtiger Richtung bis gegen 00.00 Uhr gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell