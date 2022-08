Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Hinweise zu mutmaßlichen Tätern erbeten - wer kennt die Männer auf den Bildern?

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu zwei Männern geben, die bereits im April Parfum im Wert von mehreren Hundert Euro in Oelde gestohlen haben?

Die beiden unbekannten Täter gingen kurz hintereinander am Dienstag (12.04.2022, 15.35 Uhr) in eine Drogerie-Filiale an der Lange Straße in Oelde. Während ein Unbekannter mit einem Einkaufskorb in den Bereich der Parfumauslage ging, bewegte sich der Zweite zwischen den Regalen. Nachdem der erste Täter Parfum in den Korb gepackt hatte, trafen sich die beiden und packten die Pakete in den mitgebrachten Rucksack vom zweiten Unbekannten. Anschließend verließen sie das Geschäft.

Wer kann Hinweise zu den Männern auf den Bildern geben? Sie werden wie folgt beschrieben:

1. Männlich, schlank, dunkle Haare, trug eine schwarze Adidas Jogginghose, eine schwarze Joggingjacke, Schuhe (ähnlich Bowlingschuhen), hatte eine Kette in der rechten Hand, einen Haarkranz und eine silberne Halskette, circa 35 bis 45 Jahre alt. 2. Männlich, schlank, blinde Haare, trug weißgraue Sneaker, blaue Jeans, eine schwarze Jacke, ein weinrotes T-Shirt o. Longsleeve, hatte eine schwarze Brille, lichtes Haar und ist circa 20 bis 30 Jahre alt.

Fotos der beiden finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/85618

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell