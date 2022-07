Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bockenem (ste) - Im Zeitraum vom 12.07.2022, gegen 02:00 Uhr, bis zum 13.07.2022, gegen 15:30 Uhr, ist es in der Königsstraße in 31167 Bockenem in Höhe der Hausnummer 28 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt womöglich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend entfernt er sich in unbekannte Richtung unerlaubt vom Unfallort ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der abgestellte Audi weist nun Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite auf. Der Gesamtschaden wird auf circa 250 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

