LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Ulrichshalben

Apolda (ots) - In der Nacht zum 25.02.2023 wurde in der Erfurter Straße in Apolda ein am Straßenrand geparkter grauer Citroen C4 angefahren. Die Rentnerin fand ihr Fahrzeug mit einer erheblichen Beschädigung an der hintern linken Seite vor. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

