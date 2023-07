Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Blitzschlag löste Dachstuhlbrand aus

Osnabrück (ots)

Während eines Gewitters schlug am Montag im Stadtteil Voxtrup, in der Straße Schierbaumsfeld, der Blitz in ein Gebäude ein und löste einen Dachstuhlbrand aus. Mehrere Anwohner und Zeugen hatten den Blitzschlag, einen lauten Knall und eine unmittelbar auftretende Rauchentwicklung aus dem Dachbereich wahrgenommen. Der Notruf erreichte die Feuerwehr um 18:06 Uhr. Beide Wachen der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren eilten zum Brandort. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits offenen Flammen aus dem Dachbereich. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer, unter dem Dach gelagertes Stroh erschwerte die Arbeiten. Die Löscharbeiten dauerten bis Mitternacht an, in der Nacht wurde die Feuerwehr ein weiteres Mal zu Nachlöscharbeiten hinzugezogen. Das brandbetroffene Gebäude beherbergt Wohnräume und Stallungen, Personen und Tiere kamen bei dem Feuer offenbar nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell