Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Junge Frau von Pkw touchiert und verletzt

Bramsche (ots)

Am Montag gegen 14:30 Uhr befuhr eine 18-jährige Bramscherin mit ihrem Fahrrad die Jägerstraße in stadtauswärtige Richtung. Als ein roter Kleinwagen von rechts aus der Vockestraße kam, bremste die junge Frau ihre Fahrt ab. Beim Abbiegen nach links nahm der Kleinwagen die Kurve jedoch so eng, dass es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrradfahrerin kam. Die 18-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen im Gesicht und an der Hand zu. Der Rettungsdienst beließ es bei einer ambulanten Behandlung. Der rote Kleinwagen setzte seine Fahrt unbeirrt über die Jägerstraße in Richtung Lutterdamm fort. Zur Fahrerin bzw. zum Fahrer kann nur gesagt werden, dass die Person eine Kurzhaarfrisur trug. Auch zum Pkw sind leider keine näheren Details bekannt. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/94530.

