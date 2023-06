Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Traktor kollidiert mit Linienbus - 15.000 Euro Schaden (23.06.2023)

Gottmadingen (ots)

Ein Traktor ist am Freitagmorgen auf der Ebringer Straße mit einem Linienbus kollidiert. Gegen 08.30 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit einem Traktor rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße. Dabei stieß die landwirtschaftliche Maschine mit einem auf der Ebringer Straße fahrenden Linienbus zusammen. In dem Bus, an dem durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, befanden sich keine Fahrgäste.

