Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigung in Rohbau in der Nenzinger Straße (16./22.06.2023)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Im Zeitraum von Freitag letzter Woche bis Donnerstag hat ein Unbekannter auf einer Baustelle in der Nenzinger Straße Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht. Der Unbekannte zerschlug in dem derzeit im Rohbau befindlichen Haus mutwillig eine Vielzahl an Fliesen. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

