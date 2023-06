Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Jugendliche machen sich an Snackautomaten zu schaffen (220.6.2023)

Spaichingen (ots)

Mehrere Jugendliche haben sich in der Nacht auf Donnerstag an einem an einer Hauswand in der Hauptstraße hängenden Snackautomaten zu schaffen gemacht und diverse Waren daraus entwendet. Gegen 00.40 Uhr teilten Anwohner Lärm auf der Straße mit und mehrere Jugendlich die wegrennen. Diese versuchten zuvor mit einer Zahlungskarte an dem Automaten zu zahlen. Nachdem dies fehlschlug, wirkten die Jugendlichen derart auf das Gerät ein, dass sämtliche Waren in den Ausgabeschacht fielen. Dabei ist die Hauswand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Jugendlichen nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07720 309-0, entgegen.

