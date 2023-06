Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Ackerschlepper gerät in Brand (22.06.2023)

Vöhrenbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist ein Ackerschlepper im Adamenhofweg in Brand geraten. Gegen 16.30 Uhr war ein 31-Jähriger mit dem Ackerschlepper in einem Waldstück nördlich des Adamenhofs unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing das landwirtschaftliche Gerät plötzlich an zu brennen. Der junge Mann versuchte zunächst das Feuer selbstständig zu löschen, wobei er Verletzungen an den Händen erlitt. Die mit rund 50 Mann ausgerückte Feuerwehr aus Vöhrenbach löschte das brennende Fahrzeug, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Versorgung der Wunden in ein Krankenhaus. Der umliegende Wald blieb unversehrt.

